Derby di Manchester, Solskjaer rende omaggio al City: “La miglior squadra d’Inghilterra”

Due reti per sbancare l’Old Trafford. Il Manchester City ringrazia Stones e Fernandinho e conquista la finale di Carabao Cup ai danni dei rivali del Manchester United. La squadra di Guardiola approda all’ultimo atto della Coppa dove troverà il Tottenham di Mourinho. Al termine del match, l’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer è intervenuto a Sky Sports per analizzare la sconfitta ammettendo la superiorità dei rivali.

Solskjaer elogia i Citizens: “I migliori d’Inghilterra”

“Sanno segnare grandi gol ed è una sconfitta che possiamo anche accettare”, ha esordito Solskjaer. “Abbiamo concesso due palle gol e non abbiamo creato molto. Ci è mancata la concretezza necessaria per metterla dentro, non siamo stati bravi a concludere”. E ancora: “Un’altra semifinale persa? Il nostro obiettivo è cercare di migliorare e ci stiamo provando. Secondo me siamo cresciuti molto rispetto a un anno fa. Il Manchester City ha giocato bene, ci è mancato qualcosa. In questo momento loro sono probabilmente la miglior squadra d’Inghilterra”.