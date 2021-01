Deschamps apre a Zidane come suo successore con la Francia: “Sì, Zizou è Zizou…”

Qualche rumors di troppo sulla sua posizione al Real Madrid e allora ecco che per Zinedine Zidane si riapre la pista verso la direzione della Nazionale francese. Questa volta, però, ben più di qualche indiscrezione. Infatti, a parlarne apertamente è l’attuale ct Didier Deschamps ai microfoni di BFMTV su RMC Sport.

Deschamps: “Zidane può essere il mio successore”

Rispondendo alla domanda diretta sulla possibilità che Zidane diventi suo successore come ct della Francia, Deschamps non fa giri di parole: “Sì, so che tutti adesso ne parleranno, ma è la verità. Dal momento in cui lui ha deciso di fare l’allenatore, e da quando è diventato allenatore di un club, esiste questa possibilità. Lui come gli altri ex calciatori che ora allenano. Di lui, forse, si parla di più perché Zizou è Zizou“.

E ancora: “Se ci siamo parlati di recente? Scambiamo qualche messaggio, è noto. Se guiderò la Nazionale verso il mondiale del 2022? Per ora penso agli Europei, ma non ci penso. Non mi pongo ora questa domanda ma tutto è possibile”.