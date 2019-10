Deschamps: “Cambiare squadra non è facile nemmeno per uno come Griezmann”

È di grande attualità in Spagna il tema Antoine Griezmann, che ha già segnato qualche gol nei primi mesi col Barcellona, ma si discute sulla sua posizione in campo: lui vorrebbe giocare a destra, nel tridente di Valverde, ma il posto è occupato da un certo Leo Messi. Ecco le parole a riguardo del c.t. della Francia Didier Deschamps, che lo conosce molto bene: “È arrivato in una squadra in cui i meccanismi sono ben delineati e determinati, non è facile adattarsi da un giorno all’altro – ha detto in una conferenza stampa -. Cambiare team non è mai facile, nemmeno per Griezmann: anche quando era arrivato all’Atletico dalla Real Sociedad ha fatto fatica all’inizio, poi sappiamo com’è andata. Io lo faccio giocare in un’altra posizione, ma è un ragazzo generoso e saprà trovarsi spazio anche in blaugrana“.