Deschamps non ha rapporti con gli ex compagni di Nazionale: il retroscena di Petit

Tra gli ex campioni di Francia '98 i rapporti non sono dei migliori.

Redazione ITASportPress

In Francia sta facendo discutere la questione legata ai rapporti tra gli ex compagni di Nazionale di quella bellissima squadra che nel 1998 alzò la Coppa del Mondo. In particolare, a tenere banco, sarebbe il feeling tra Didier Deschamps, Zinedine Zidane e gli altri ex calciatori.

La questione sembra essere diventata scottante al palesarsi della volontà di Zizou di diventare in futuro CT della formazione transalpina, anche "ai danni" dell'attuale commissario tecnico. Sebbene i due non abbiano mai affrontato apertamente il tema, a farlo sono stati altri ex compagni.

L'ultimo Emmanuel Petit a RMC Sport nel podcast condotto da Rothen. Per l'ex calciatore francese il discorso è semplice e fa riferimento all'appuntamento fisso tra ex compagni con le cene organizzate al lunedì. Momenti in cui Deschamps non si è mai visto.

ZERO RAPPORTI - "Con chi ha rapporti Didier Deschamps? Al momento non ne ha molti", ha detto Petit. "Neppure con il gruppo Francia 98? Nemmeno. Neppure noi ne abbiamo". "Se ha rapporti con Marcel Desailly? È possibile, non lo so. Ma con noi no, non è così. Ed è reciproco. Siamo in un mondo in cui non possiamo più dire nulla. Quindi diciamo le cose normalmente. Con chi (Deschamps ndr) ha rapporti? Con nessuno. È tutto".