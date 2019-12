Deschamps: “Sarebbe meglio che Giroud cambiasse squadra, deve giocare di più”

Una delle pedine più ghiotte per l’attacco in vista del mercato di gennaio è certamente Olivier Giroud, che non sta trovando molto spazio al Chelsea. Il c.t. della Nazionale francese Didier Deschamps, a tal proposito, ha ‘consigliato’ al giocatore attraverso terzi di cambiare aria, proprio perché dovrebbe trovare maggiore minutaggio: “Come altri, potrebbe trasferirsi, la sua situazione non è cambiata in due mesi – ha detto a L’Èquipe -. Sarebbe meglio per Olivier, naturalmente, andare in un club dove avrebbe più spazio per giocare di più. Sarà una sua decisione, non conosco le opzioni che ha”. In poche parole, meglio accumulare minuti altrimenti sarà dura essere convocati per Euro 2020: “Ci siamo visti non molto tempo fa, sa che la convocazione di ognuno dipende da cosa fa nel suo club…”.

IL C.T. FRANCESE RINNOVA