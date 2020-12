Dest e il debutto col Barcellona: “Non ero nervoso. Chi lo è non è pronto per un top club”

Sergino Dest è sicuramente tra le note liete dell’ambiente Barcellona in questa stagione. Nonostante alcune palesi difficoltà del club, l’esterno blaugrana ha avuto un ottimo impatto in squadra prendendosi subito la sua posizione sulla corsia destra. Intervistato da AP News, il classe 2000 statunitense ha svelato alcuni dettagli del suo approdo in Catalogna.

Dest: “Nessun nervosismo. C’era anche il Bayern Monaco ma…”

“La scelta tra Barcellona e il Bayern Monaco? Non è stato facile, ma il Barcellona è il club dei miei sogni”, ha detto Dest. “Ecco perché mi sono trasferito nel un club catalano. Ho visto una grande opportunità, nuovi giocatori che arrivavano in squadra. Koeman voleva vedermi al Barcellona, ​​quindi ho pensato che fosse una buona opzione per me. Sto giocando, quindi sono felice della decisione. Sono contento di aver colto questa opportunità perché non sai mai quando si presenterà in futuro e se lo farà”.

Poi un commento sul debutto: “Se ero agitato? Non ero per niente nervoso durante il mio debutto con il Barcellona, ​​ero solo felice di giocare. Se un giocatore è nervoso, non dovrebbe trasferirsi in un club del genere. Ho visto quel momento come un’opportunità per mettermi alla prova e aiutare la squadra”.