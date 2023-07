Destro può finire in Serie B: due club vogliono l’attaccante

Rimasto svincolato dalla precedente avventura ad Empoli, il futuro di Mattia Destro pare essere in Serie B. L'attaccante si è preso un paio di settimane per riflettere sul suo futuro e per prendere in considerazione le varie offerte giunte al suo entourage. Ma ad oggi, solo il campionato cadetto si è fatto avanti con due club in particolare, Reggiana e Ascoli. I bianconeri partono da favoriti e appaiono come la destinazione più probabile per l'attaccante classe 1991. Ma il calciomercato è ancora lungo e lo stesso calciatore non ha fretta di scegliere, novità possono arrivare nei prossimi giorni.