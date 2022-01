Di Canio: “Lukaku ha mostrato fragilità e debolezza nell’intervista”

Lukaku è stato escluso dalla partita contro il Liverpool per motivi disciplinari

Paolo Di Canio ha commentato l'intervista esclusiva rilasciata da Lukaku a Sky Sport: "Matteo Barzaghi è stato bravo a tirar fuori cosa aveva Romelu nell’anima. Io in quelle parole vedo una persona fragile, leggo la debolezza di un atleta che dopo 6 mesi è come se si arrendesse alle difficoltà. E invece dovrebbe restare al Chelsea e riconquistarsi tutto con orgoglio, passo dopo passo". Lukaku è stato punito per l'intervista e non ha giocato contro il Liverpool per motivi disciplinari.