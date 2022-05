Di Maria: “Ancora un anno in Europa. Se non sarà al Psg cercherò una squadra”

L'argentino ha spiegato la sua posizione per il futuro

L'argentino, il cui contratto con il club francese scadrà al termine della stagione, potrebbe lasciare Parigi se non dovesse trovare un accordo nel breve periodo con la società. Intervistato dalla radio Urbana Play, El Fideo ha spiegato la sua posizione ma anche le sue volontà in chiave futura: "Non so se il Psg vuole rinnovare il mio contratto. Se così non fosse, l'ideale sarebbe rimanere un altro anno in Europa e poi tornare in Argentina. La prossima stagione c'è il Mondiale ed è la mia ultima possibilità di poterlo vincere. Voglio farmi trovare pronto", ha detto Di Maria.