Di Maria: “Darei tutti i miei 17 trofei in cambio della Champions col Psg”

Parla El Fideo del Psg pronto a tutto per vincere la Champions con i parigini

Redazione ITASportPress

La voglia di vincere in Europa col Paris Saint-Germain è davvero tanta per Angel Di Maria che in un'intervista a Telefoot riportata anche da Marcaha affermato di essere disposto ad un grande sacrificio pur di alzare la Champions League con la maglia dei parigini. El Fideo ha commentato il desiderio di portare finalmente nella bacheca del club il massimo trofeo in Europa.

IN CAMBIO - "Se darei i miei 17 trofei vinti in carriera per la Champions col Psg? Sì, farei questa rinuncia", ha detto Di Maria. "Non siamo lontani dal riuscirci. A volte non serve fare una grande Champions League per vincerla. Lasciare eventualmente il Psg senza aver vinto il trofeo sarebbe molto dura".

MESSI - Un pensiero anche al connazionale Messi: "Giocare con lui è una delle cose che mi mancava. Un conto farlo in Nazionale ma giocare con Leo in un club è un'altra cosa. Dal giorno in cui ha iniziato fino ad oggi, è sempre stato il miglior giocatore del mondo e continuerà ad esserlo. Quello che fa lui in campo, nessun altro lo fa", ha aggiunto l'argentino.