Di Maria, dopo le polemiche su Messi anche la beffa: potrebbe saltare la sfida col Barcellona per infortunio

Non ci sono buone notizie per il Paris Saint-Germain e per Angel Di Maria. L’esterno offensivo dei parigini, uscito nei primi minuti della gara contro il Marsiglia vinta dai suoi per 2-0, potrebbe dover stare fuori per alcune settimane andando a saltare il big match di Champions League contro il Barcellona.

Secondo quanto riporta RMC Sport, infatti, El Fideo non riuscirebbe a recuperare per la sfida del prossimo 16 febbraio contro i catalani di Lionel Messi. Proprio l’argentino era stato protagonista di un botta e risposta con l’ambiente blaugrana a proposito del futuro della Pulce. In Spagna qualcuno “grida” già al karma…