Di Maria provoca Ronaldo: “Morirebbe dalla voglia di essere al Psg”

Angel Di Maria provoca il suo ex compagno di squadra, ai tempi del Real Madrid.

DICHIARAZIONI - Parlando di Ronaldo, si è così espresso Di Maria, durante un'intervista rilasciata a Tyc Sports: "Morirebbe dalla voglia di essere qui. La qualità e la quantità di giocatori che ha il Psg ora è qualcosa di unico. Non succede spesso nei club e i grandi vogliono sempre stare con i migliori. Cristiano sicuramente vorrebbe esserci, ma hanno preso Messi e fortunatamente è molto meglio così". Parlando proprio di Messi, Di Maria dichiara: "Messi è di un'altra categoria. Gli lanci un sasso e lui lo stoppa, lo fa come se niente fosse, pensa prima degli altri. Non ho mai visto niente di simile. Ho giocato con Cristiano, Neymar, Mbappé, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Benzema, Bale e sinceramente non ho mai visto niente di simile. È qualcosa di unico Leo. Per me è onestamente, molto facile giocare con lui. Se corri, ti lancia la palla e questa ti cade sui piedi. Non ci sono scuse. Ho un ottimo rapporto con lui, anche fuori dal campo. Penso che Messi si sentirà meglio qui che in Catalogna. Con l'accoglienza che ha avuto a Parigi penso che abbia già capito cosa rappresenta. La gente qui glielo mostrerà in ogni allenamento e in ogni partita. Grazie a lui ora ci sono 200 persone fuori, ogni volta che usciamo. Mi aveva detto a Ibiza, che col Barcellona era tutto chiuso. Poi giovedì mi ha mandato un messaggio, mi ha detto che era saltato tutto e che avrebbe provato a venire al PSG. Avrà passato giorni brutti, ma ora siamo tutti felici".