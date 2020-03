Di Maria svela: “Il Real non voleva farmi giocare la finale mondiale”

La finale mondiale per un giocatore è qualcosa di unico. Rappresentare la propria nazione in uno degli appuntamenti calcistici più importanti è sicuramente un onore. Qualsiasi calciatore la sogna e non sono in molti quelli che hanno il privilegio di giocarla. Pur di disputarla, qualche giocatore ha fatto recuperi lampo da infortuni anche piuttosto seri come successo ad Angel Di Maria.

REAL MADRID – Il giocatore del PSG nel 2014 aveva raggiunto la finale con la sua Argentina ai mondiali del Brasile. In finale Messi e compagni avevano incontrato la Germania che trionfò ai supplementari grazie al gol di Götze. L’ex Real Madrid ha svelato però un retroscena riguardo alla finale. Queste le sue parole al programma radiofonico Telefe: “Arrivavo alla finale al 90%. Contro il Belgio avevo subito un infortunio e mi faceva male la gamba, però volevo assolutamente giocare. Sapevo che il Real mi voleva vendere e quando è arrivata la lettera al medico la strappai senza leggerla“. Secondo le indiscrezioni infatti, il club blanco non voleva rischiare mandare all’aria l’affare in caso di infortunio.