Diallo, 5 minuti posson bastare: gol all’esordio con i Glasgow Rangers

L'ex Atalanta subito in gol in Scozia

In Italia non c'è stato modo di vedere veramente le sue doti. L'Atalanta ha deciso di incassare 40 milioni dal Manchester United per lui nonostante le qualità fossero evidenti. Parliamo del giovane Amad Diallo che anche in Red Devils non ha trovato spazio in mezzo ad un gruppo di stelle già affermate. Ecco perché, nelle scorse ore, il calciatore è stato ceduto in prestito ai Glasgow Rangers che ne hanno immediatamente approfittato.