Diallo, debutto tra i grandi del Manchester United. Solskjaer: “Si avvicina sempre più alla prima da titolare…”

Sarà l’aria italiana, che conosce molto bene visto il recentissimo passato all’Atalanta, ma la serata dell’Allianz Stadium di Torino, per Amad Diallo è senza dubbio uno di quei momenti da ricordare. Debutto in prima squadra col Manchester United in Europa League per l’ex nerazzurro che si è meritato diversi apprezzamenti dal club e dallo stesso mister Ole Gunnar Solskjaer subito dopo il successo contro la Real Sociedad.

Diallo, il debutto tra i grandi

“Il suo momento si sta avvicinando”, ha detto Solskjaer su Diallo a BT Sports come sottolinea il sito ufficiale del Manchester United. “Sta mettendo minuti ogni giorno e si sta avvicinando a quel momento in cui farà il debutto da titolare. Il primo passo l’abbiamo fatto, mettendolo a 10 minuti dalla fine sul 3-0. Prima di farlo partire da titolare ci sono ancora alcune cose da vedere. Prima c’è la partita col Newcastle, poi vediamo. Anche altri calciatori vogliono partire dall’inizio. Lui comunque ci sta avvicinando a quel momento”.

L’ipotesi è quella di vederlo in campo non in Premier League ma nella gara di ritorno contro gli spagnoli. Una cosa è certa, Diallo sta piacendo a Solskjaer e a tutto l’ambiente Red Devils…