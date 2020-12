Diallo migliore in campo per il Grenoble: viene premiato ma non capisce quale sia il trofeo e…

Può succedere anche questo. Essere premiati e… confondere il sostegno del trofeo con il trofeo stesso. Chiedere a Mamadou Diallo, attaccante esterno del Grenoble, che nelle scorse ore, dopo una grande prova contro il Troyes in Ligue 2, è stato eletto migliore in campo ma… ha avuto qualche problema a sollevare il premio.

Nel corso delle interviste post match, il calciatore si è ritrovato a rispondere alle domande ed è stato invitato a prendere possesso del premio come MVP della gara vinta dai suoi per 2-0. Peccato che, per sua stessa ammissione, Diallo non fosse proprio abituato a ricevere tale riconoscimento tanto da scambiare il supporto dove era appoggiato il trofeo per il premio stesso. “Si vede che è la prima volta che lo ricevo?!”, ha ironizzato il calciatore dopo aver preso maggior confidenza con la situazione…