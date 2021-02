Diego Costa e Felipe Melo insieme: l’attaccante vicinissimo al Palmeiras

Quale futuro per Diego Costa? L’attaccante naturalizzato spagnolo potrebbe giocare in Brasile. Dopo essersi fatto fotografare con una maglia molto speciale in questa settimana, l’ex Atletico Madrid sembra essere vicinissimo al Palmeiras.

Ne è sicuro Sky Sport UK che crede che il centravanti possa firmare col suo club del cuore. La punta svincolatasi dall’Atletico Madrid, cerca ancora squadra e potrebbe dire di sì ai recenti vincitori della Copa Libertadores. Il bomber troverebbe una vecchia conoscenza del calcio italiano, Felipe Melo, attuale capitano del club. I due sarebbero le colonne portanti della società. Vedremo se il matrimonio si farà oppure no…