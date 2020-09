Diego Costa e l’arrivo di Suarez: “Uno morde, l’altro picchia. Perfetto!”

Una coppia di “cattivissimi”, calcisticamente e non solo. Diego Costa e Luis Suarez sono appena diventati compagni all’Atletico Madrid e sulle loro caretteristiche anche comportmentali si sta già discutendo e non poco. A scherzare proprio sul mood dei due centravanti e proprio uno di loro. Lo spagnolo, infatti, intervenuto ai microfoni di Movistar dopo il largo successo contro l’Eibar con tanto di doppietta al debutto del neo arrivato, ha commentato il rinforzo e il feeling con il Pistolero scherzando proprio sui loro aspetti caratteriali.

Diego Costa e Suarez: la “coppia cattiva”

“Alla fine è meglio avere calciatori come Luis Suarez in squadra. Ha lasciato il Barcellona senza un perché e noi con lui siamo molto competitivi”, ha detto subito Diego Costa sull’arrivo del Pistolero. “Ci dà molto sotto ogni aspetto. Ha uno spirito da guerriero ed è super competitivo. Speriamo di poter dare un titolo ai tifosi anche se non sarà facile perché anche le rivali sono molto forti”. E a livello personale: “Ho parlato col mister e col club e sono a disposizione. Darò sempre il massimo se e quando verrò chiamato in causa”.



Poi una battuta, proprio sull’eventuale rivalità e feeling con Suarez: “Diciamo che siamo un’ottima coppia: uno morde e l’altro picchia”.

L’EX DI UN CALCIATORE INFIAMMA IL WEB