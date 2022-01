Diego Costa può tornare in Liga: c’è la pista… Barcellona

L'attaccante è attualmente svincolato

Dall'ipotesi Salernitana sino a quella Barcellona . Parliamo di Diego Costa che in queste ore è stato accostato a diversi club in Europa. Conclusa l'esperienza, per altro molto vincente seppur breve, all'Atletico Mineiro, l'attaccante cerca una nuova squadra.

Diverse le piste sondate in queste ultime settimane ma adesso, la più probabile, sembra essere quella che lo vedrebbe tornare in Spagna, in Liga. Come riporta Sport, infatti, l'attaccante ha sempre mostrato gradimento verso il ritorno nel massimo campionato iberico e se anche i recenti rumors lo davano maggiormente vicino al Valencia, la pista Barcellona potrebbe essere comunque probabile. Saranno ore di fuoco sul fronte Dembelé e in caso di uscita del francese, Diego Costa potrebbe diventare la punta perfetta per il gioco di Xavi.