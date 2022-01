Diego Costa saluta l’Atletico Mineiro e si prepara ad una nuova avventura

L'attaccante potrebbe lasciare il Brasile e tornare in Europa

Per il centravanti è ipotizzabile adesso una nuova avventura. Da capire se sempre in Sudamerica o nuovamente in Europa dove si stanno intensificando nelle ultime ore i rumors sulla possibile scelta dell'Arsenal. L'ex anche dell'Atletico Madrid potrebbe fare ritorno in Premier League dove ha già giocato con la maglia del Chelsea.