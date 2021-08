Diego Costa, ufficiale il trasferimento all’Atletico Mineiro

L'ex bomber di Atletico Madrid e Chelsea riparte dal Brasile.

Ormai è ufficiale, l'ex bomber dell'Atletico Madrid si trasferisce all' Atletico Mineiro a parametro zero. Dunque niente Europa per l'attaccante brasiliano, naturalizzato spagnolo, il quale ha deciso di ripartire dal Brasile.

RIPARTENZA - Il 29 Dicembre del 2020, Diego Costa risolse il suo contratto con l'Atletico Madrid. Gli ultimi otto mesi per lui sono stati molto difficili. Aveva avuto degli abboccamenti con altre società, ma mai nessuna ha affondato il colpo. Lo ha fatto l'Atletico Mineiro e ora Diego Costa non vede l'ora di debuttare con la maglia della sua nuova squadra. Alla soglia dei 33 anni, non ha perso la grinta e la forza d'animo che lo hanno sempre caratterizzato. 181 reti realizzati in 478 partite giocate con i club. Sicuramente l'attaccante spagnolo punta ad arrivare almeno alle 500 presenze e ai 200 gol in carriera, ma siamo sicuri che avrà sempre in mente nuovi traguardi da raggiungere.