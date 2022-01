Diego Costa vince e se ne va: aria d’addio con l’Atletico Mineiro

L'attaccante pronto ad un'altra avventura

Toccata e fuga, ma vincente. Parliamo della storia tra Diego Costa, attaccante storico anche di Atletico Madrid e Chelsea, con l'Atletico Mineiro. Il centravanti, infatti, sarebbe ad un passio dall'addio. Mancherebbe solo l'ufficialità per rendere la separazione delle parti concreta. Secondo quanto riportato da ESPNl'attaccante e il club si sono incontrati per risolvere anticipatamente il contratto. Il giocatore aveva firmato per il Galo a fine agosto, giocando 19 partite con i bianconeri e segnando anche 5 reti. Un contributo comunque importante in chiave della vittoria del campionato e anche della coppa nazionale.