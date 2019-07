Diego, grave infortunio ma niente ritiro: “Tornerò presto a dare battaglia…”

Diego Ribas da Cunha, per tutti solo Diego, ha spaventato il mondo del pallone, brasiliano e anche italiano. L’ex calciatore della Juventus, nelle scorse ore, ha rimediato un gravissimo infortuno durante l’ultima gara di Copa Libertadores persa dal suo Flamengo per 2-0 contro l’Emelec. Per il centrocampista, una frattura della caviglia che gli costerà un’operazione chirurgica di importante complessità.

Per il giocatore si è parlato anche di ritiro, ma lo stesso classe ’85 ha voluto rispedire al mittente ogni rumors sull’addio al calcio con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter: “Grazie mille per tutti i messaggi sinceri che ho ricevuto. Confesso che il colpo è stato molto duro e inaspettato, ma non sono nessuno io per discutere gli ostacoli sul mio cammino, posso solo avere il controllo sul modo in cui affrontarli. Il mio posto è nella battaglia accanto ai miei compagni e ci ritornerò presto, statene sicuri”. E proprio sul futuro: “Niente e nessuno mi fermerà, mi alzerò tutte le volte in questa vita. Questa cosa mi renderà ancora più forte, il meglio deve ancora venire. Grazie a Dio per questa ulteriore lezione, tornerà a dare la vita per questo club che ho scelto di amare”, ha concluso Diego.