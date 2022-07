Diego Lopez eterno: l’ex Milan giocherà col Rayo Vallecano

Non intende ritirarsi il portiere ex Milan.

Eterno Diego Lopez . Alla soglia dei 41 anni, li compirà il prossimo 3 novembre, il portiere è pronto ad una nuova avventura in carriera, ancora in Liga, ma questa volta al Rayo Vallecano.

L'ex estremo difensore anche del Milan, classe 1981, non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo ed è pronto ad una nuova esperienza in terra spagnola. Il calciatore è diventato a tutti gli effetti un nuovo tesserato del Rayo, club in cui milita un altro super esperto come Radamel Falcao. I Los Franjirrojos hanno portato a compimento il passaggio del portiere a parametro zero.

Come detto, in Italia ricordiamo il portiere per la sua esperienza al Milan dal 2014 al 2016. Vedremo se e quando il calciatore deciderà di porre fine alla sua vita calcistica. Per ora, un in bocca al lupo per la stagione che verrà.