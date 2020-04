Dietrofront in Premier League, le squadre temono il ritorno in campo

In Inghilterra la situazione legata al Coronavirus sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale. Sono più di 18mila le vittime e i contagi aumentano sempre più. Uno scenario che non lascia tranquille le squadre di Premier che starebbero pensando ad un clamoroso dietrofront.

STAGIONE FINITA – Se fino a qualche settimana fa la FA aveva optato per il proseguo della stagione anche a porte chiuse, ora i club non sarebbero così sicuri. Secondo quanto riportato dal Guardian i vari club si starebbero confrontando per decidere il da farsi. Nonostante i match a porte chiuse, secondo i giocatori è ancora troppo alto il rischio di contagio, essendo il calcio uno sport di contatto. Intanto le società dovrebbero tornare ad allenarsi entro il 9 maggio, ma ora è ancora presto per fare previsioni.