Dinamo Dresda, tifosi comprano 72 mila biglietti per match a porte chiuse

Il calcio è della gente e quello di oggi senza tifosi è un altro sport. In Germania la Dinamo Dresda, storica squadra dell’Est che oggi milita nella Serie C tedesca, ha annunciato di aver venduto piu’ di 72.000 biglietti per una partita giocata in uno stadio vuoto, senza tifosi. In pratica la dirigenza ha offerto ai tifosi una serie di “biglietti fantasma” per 5 euro come un modo per raccogliere fondi per il club durante pandemia di coronavirus. I tifosi riceveranno un biglietto commemorativo da conservare -lo riporta sportmediaset.it-. Il totale di 72.112 biglietti venduti per la partita di Coppa di Germania giocata ieri contro il Darmstadt e’ piu’ del doppio della capacita’ dello stadio di Dresda. Solo due partite nella storia del club, entrambe in trasferta, hanno avuto piu’ persone presenti. Per la cronaca, il Dresda ha perso la partita per 3-0 contro il Darmstadt, che gioca nella Serie B tedesca. I club tedeschi stanno sperimentando idee innovative per recuperare gli introiti persi a causa della chiusura degli stadi. L’Uerdingen, altra squadra di terza serie, ha venduto “biglietti virtuali” per una partita a sua volta virtuale. La squadra di massima divisione del Borussia Monchengladbach ha offerto ai tifosi la possibilita’ di stampare le proprie foto su ritagli di cartone per le partite casalinghe, un’idea copiata rapidamente dalle squadre sportive di tutto il mondo.