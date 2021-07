Dinamo Mosca, amichevole inizia in ritardo perché gli avversari sbagliano orario

Un'ora di ritardo per l'amichevole: piccolo errore da parte dei rivali dei russi

Tempo di preparazione in vista della prossima stagione e anche in Russia le squadre affrontato i ritiri con tanto di amichevoli. Succede anche alla Dinamo Mosca che ieri è stata impegnata contro gli ungheresi del MTK anche se qualcosa, almeno all'inizio, è andato storto.

RITARDO - Infatti, il fischio d'inizio della sfida era inizialmente previsto per le 18.00. Peccato che la squadra russa abbia comunicato come i rivali abbiano "confuso" l'orario e la gara sia dovuta cominicare con un'ora di ritardo. Sui profili social, la Dinamo Mosca non ha fatto nulla per nascondere "l'imbarazzo" per quanto accaduto. "La partita contro il club ungherese MTK è posticipata di un'ora. L'incontro avrà inizio alle 19:00 ora di Mosca. Motivo del rinvio: l'avversario ha confuso l'orario", le parole scritte dalla società russa con tanto di emoticon sconsolata.