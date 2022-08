Diogo Jota: “Non pensavo sarei arrivato al Liverpool. Prima pagavo per giocare”

GIOVANE - "Quando avevo 16 anni, ho giocato per il Gondomar. Ho dovuto pagare mensilmente per poter giocare. In realtà non ero io a pagare ma lo facevano i miei genitori. Le cose andavano così, dovevi pagare per giocare. Le cose sono diverse in Portogallo che in Inghilterra. Solo quando mi sono trasferito al Pacos ho iniziato a fare qualche soldo", ha spiegato Diogo Jota.