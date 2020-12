Diogo Jota ricorda: “Mio padre mi iscrisse a nuoto. Piansi per convincerlo a farmi giocare a calcio”

Si sta rivelando essere uno dei migliori calciatori d’Europa in questa stagione. Ottimo il momento al Liverpool di Diogo Jota, autore di prestazioni lussuose condite da gol e assist. Ecco il portoghese raccontarsi in una lunga intervista rilasciata al The Athletic in cui parte dalle origini fino a dare qualche consiglio ai più giovani.

Diogo Jota: il nuoto e CR7

“Fin da quando posso ricordare, il calcio è sempre stata la mia passione”, ha esordito Diogo Jota che ha ammesso di aver ‘lottato’ per poter diventare un atleta del pallone. “Ricordo che quando avevo circa sei anni, mio ​​padre mi iscrisse ai corsi di nuoto. Gli chiesi, piangendo, se potevo iniziare a giocare a calcio. Preferisco giocare a calcio che. essere in piscina”.

Dai primi passi, fino all’attualità con il suo idolo Cristiano Ronaldo e i consigli per chi si affaccia al mondo del calcio: “Ricordo Euro 2004, quando il Portogallo arrivò in finale e purtroppo perse. Avevo sette anni e lo ricordo bene. Cristiano Ronaldo era il mio eroe. All’epoca avevo 19 anni, ma giocavo già con tanta qualità. Tifavo Manchester United e al Real Madrid, era il nostro principale riferimento”.

E ora quel riferimento per i giovani può essere lui: “Qualche consiglio da dare? Credo che il mio percorso professionali dimostri che il segreto è non mollare mai. Ogni esperienza positiva o negativa ti rende migliore. Le cose vanno bene o male ma si deve sempre lottare per ottenere ciò che si vuole”.