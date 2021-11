Diogo Jota: “Salah al livello di Cristiano Ronaldo. Quando gioco con lui…”

Il paragone tra Salah e CR7 fatto da chi gioca con loro nel club e in Nazionale

DI LIVELLO - "Salah è assolutamente un grande giocatore, di livello mondiale. Sta mostrando la sua tecnica al mondo in questa stagione", ha detto Diogo Jota . “Segna gol e si diverte. Grandi goal, reti costruite da solo. Per noi (del Liverpool ndr) questo è importante perché abbiamo qualcuno in campo che può decidere la partita, e gli avversari sanno che devono stare attenti perché se si occupano di lui possono lasciare spazi a noi compagni".

CONFRONTO - Nelle parole del portoghese, anche un paragone importante con Cristiano Ronaldo: "Ho avuto la stessa sensazione giocando con Salah che ho avuto all'inizio quando ho giocato in Nazionale con Cristiano. Penso di poterlo mettere allo stesso livello, anche se Ronaldo è su questo standard da molto più tempo. Quando sono in campo sono pericolosi e possono segnare in qualsiasi momento. E per me questo è molto utile perché posso guardarli e imparare da loro".