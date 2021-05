Disavventura Independiente: bloccato in aeroporto senza cibo e acqua

Bloccati in aeroporto per diverse ore senza cibo e acqua. Questa la disavventura capitata nella notte all’Independiente che avrebbe dovuto giocare oggi contro il Bahia per la Copa Sudamericana. Come riportato da Tyc Sports, infatti,a causa...

Redazione ITASportPress

Bloccati in aeroporto per diverse ore senza cibo e acqua. Questa la disavventura capitata nella notte all'Independiente che avrebbe dovuto giocare oggi contro il Bahia per la Copa Sudamericana. Come riportato da Tyc Sports, infatti,a causa di alcune positività al Covid la squadra è stata impossibilitata, almeno all'inizio, a viaggiare. Alcuni membri dello staff, infatti, avrebbero contratto il virus ma avendo una carica molto bassa sono stati autorizzati dalla CONMEBOL a viaggiare.

Di diverso avviso, invece, le autorità brasiliane che hanno appunto fermato l'Independiente. A Salvador, alla squadra non è stato consentito di superare i controlli per poi uscire. La situazione si è fatta sempre più tesa col passare delle ore con il capitano Silvio Romero che ha avuto anche un'accesa discussione con un poliziotto. I giocatori sono stati costretti ad accomodarsi a terra e non hanno avuto a disposizione neppure cibo e acqua.

La federazione sudamericana ha provato a mediare, ma senza risultato. I giocatori e i membri dello staff positivi sono rimasti a dormire in aeroporto, mentre il resto della delegazione che si era recata in Brasile ha raggiunto l'albergo solo sei ore dopo. La stessa società ha pubblicato e documentato tutto su Twitter lamentandosi del trattamento ricevuto.