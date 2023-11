Disavventura per Arda Turan: truffato dalla banca per oltre 13 milioni di euro

Spiacevole disavventura per l'ex stella turca ArdaTuran. L'attaccante da un momento all'altro si è ritrovato letteralmente "senza un euro" nel suo conto bancario, un deposito in cui aveva sempre posto fiducia ben ricambiata. Il folle episodio pare esser avvenuto a causa del direttore della banca, Seçil Erzan, il quale con le sue abili mosse è riuscito a convincere il calciatore ad investire tutti i propri risparmi. In questi casi si parla di cifre estremamente elevate, come quella di Arda Turan che si aggirava intorno i 13 milioni. Intervenuto ai microfoni del quotidiano spagnolo Sport, ha poi dichiarato: "Mi ha fatto perdere tutti i soldi che avevo guadagnato negli anni e lo ha fatto barando, tramite una vera e propria truffa. Ora sono furioso, tutti i miei risparmi sono andati perduti improvvisamente ed io non posso fare nulla. Ammetto che questo incidente mi ha sfinito del tutto".