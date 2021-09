Disavventura per l’aereo marchiato Zenit: stormo d’uccelli manda in avaria motore

Il mezzo stava effettuando un viaggio con a bordo civili

Non è certo la prima volta che accade un incidente simile e quando succede fa sempre parlare e sorridere, soprattutto quando la disavventura finisce con un lieto fine. L'aereo col marchio Zenit , la società di calcio russa di San Pietroburgo, si è trovato a fare un atterraggio di emergenza a causa di uno stormo di uccelli che ha mandato in avaria un motore.

A bordo del velivolo non vi era la squadra di calcio che martedì ha giocato contro il Chelsea in Champions League, bensì dei normali civili. Come viene mostrato dallo stesso account ufficiale del club russo, pare vi fossero 95 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio che stavano volando da Antalya (Adalia), in Turchia, con l'obiettivo di arrivare fino a San Pietroburgo. Purtroppo a causa del problema al motore, l'aereo ha dovuto procedere ad un atterraggio di emergenza, per fortuna quando ormai era quasi arrivano in città, fermandosi a Pulkovo nel nord della città.