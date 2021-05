Disavventura per Rio Ferdinand: subisce insulti razzisti da fan del Wolverhampton

Il tifoso dei Wolves è stato poi individuato e arrestato dalla polizia

I FATTI - Come spiega la BBC, la polizia locale ha confermato che un uomo di 31 anni è stato arrestato a seguito di "un gesto razzista rivolto" all'ex difensore inglese. Un episodio che non deve essere più tollerato. Il tutto sarebbe accaduto tra un tempo e l'altro con Ferdinand che si è mosso in prima persona per raccontare l'accaduto, prima sui social e poi ai microfoni di BT Sport: "È piacevole e che quanto sia accaduto sia stato preso finalmenteì sul serio, ma mi piacerebbe incontrarlo e istruirlo un po'", ha detto l'ex difensore. "Punire le persone senza istruzione non è la via da seguire".