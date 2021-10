Disavventura per un calciatore del Psg: derubato da una prostituta

Spiacevole episodio per un tesserato del club parigino

Disavventura in casa Paris Saint-Germain , o meglio, per un tesserato del club parigino. Secondo quanto riportato da Le Parisien , nella notte di martedì, un giocatore, al momento rimasto anonimo, avrebbe subito un furto da parte di una prostituta .

Il media francese racconta che il calciatore era a bordo della sua vettura quando, fermatosi ad un semaforo rosso intorno alle 20 di sera sulla Reine-Marguerite, a ovest di Parigi, una prostituta sarebbe entrata a bordo del veicolo impossessandosi del portafoglio e del cellulare che erano stati lasciati in evidenza accanto alla postazione del conducente. La donna avrebbe chiesto a giocatore di essere portata in una via specifica in cambio della restituzione, almeno, del telefonino.