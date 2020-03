Disavventura per Vertonghen: ladri in casa minacciano famiglia con machete e coltelli

Brutta avventura per Jan Vertonghen e la sua famiglia. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, la moglie e i figli del difensore del Tottenham avrebbero subito una rapina mentre si trovavano in casa la sera della gara di Champions League tra gli Spurs e il Lipsia.

Quattro uomini non identificati si sarebbero intrufolati nell’abitazione di Vertonghen mentre la famiglia del giocatore belga si trovava in casa. La donna e i bambini sarebbero stati minacciati con un machete e dei coltelli mentre i ladri cercavano soldi e oggetti prezioni. Nonostante la grande paura, non ci sarebbero stati feriti. La polizia, adesso, sta effetturando tutte le indagini del caso. Un brutto spavento per i cari del belga che in quel momento, chiaramente, non si trovava in casa.