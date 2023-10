Disputa Joao Mario tra Inter e Sporting: rigettata la richiesta dei portoghesi

Come comunicato dall 'Inter tramite una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la causa intentata dallo Sporting di Lisbona per Joao Mario è stata rigettata dalla FIFA. Come noto, i biancoverdi chiedevano 30 milioni di euro per il trasferimento del centrocampista al Benfica , una delle clausole che erano state inserite all'interno del contratto nel momento dell'approdo all'Inter dopo l'Europeo vinto in Francia. Di seguito, la nota dell'Inter.

"In data 10 agosto 2022, il Gruppo ha ricevuto una richiesta di risarcimento per Euro 30 milioni sollevata dallo Sporting Clube de Portugal – Futebol (“Sporting CP”) in relazione al trasferimento a titolo definitivo del calciatore Joao Mario al Benfica per mancata attivazione della clausola di prelazione a favore dello Sporting CP nel caso di trasferimento del calciatore verso una qualsiasi altra società partecipante al campionato portoghese. In data 10 luglio 2023 la FIFA ha rigettato integralmente il ricorso presentato dallo Sporting CP e successivamente in data 6 settembre 2023 quest’ultimo ha presentato appello al CAS (“Court of Arbitration for Sport”). Il Management del Gruppo, pur ritenendosi non responsabile delle violazioni contrattuali contestate, sta esaminando con i propri legali le contestazioni di controparte ed agirà nelle sedi competenti per la tutela dei propri interessi".