Djibril Cissé intrigato dal progetto Cipro? Lui precisa: “L’isola da sola vale un viaggio…”

La voglia di tornare protagonista è sempre la stessa: Djibril Cissé sarebbe pronto per un’ultima avventura in Ligue 1 dove vuole raggiungere quota 100 gol. Lo aveva detto in passato e lo precisa anche adesso: l’obiettivo è tornare nel massimo campionato francese.

Cissé: “A Cipro perché l’isola merita un viaggio”

Parlando ai microfoni di France 3 Djibril Cissé ha confessato di aver ricevuto diverse proposte e ha anche smentito l’interesse di altri club: “Il Digione? Non ho sentito nessuno, non ho capito da dove fosse arrivata questa voce alla stampa”, ha spiegato l’attaccante che poi ha aggiunto: “Ho invece un’offerta da Cipro e andrò a sentire cosa mi proporranno anche perché l’isola vale un viaggio“. Sincero come sempre il bomber francese ha anche precisato: “Non posso dire che è fatta, anche perché la mia priorità è la Ligue1”.

