Djibril Cissé non riesce a smettere col calcio: firma per club di quarta divisione statunitense

In Italia lo ricordiamo per il suo passato alla Lazio, ma in generale Djibril Cissé nella sua lunga carriera ha vestito davvero tante maglie, anche molto prestigiose. Il calciatore francese, all’età di 39 anni, riparte con una nuova avventura, questa volta negli States al Panathinaikos Chicago.

Djibril Cissé ci riprova

Nelle scorse ore il club di quarta divisione statunitense ha annunciato l’arrivo del noto attaccante Djibril Cissé che aveva interrotto la sua carriera da giocatore per darsi alla musica e alla vita da deejay. Il richiamo del campo, evidentemente, è stato troppo forte e l’ex attaccante anche del Liverpool ha deciso di riprovare seppur in maniera semi-professionale. Il Panathinaikos Chicago, formazione della National Premier Soccer League, gli ha dato questa possibilità. I fondatori, due tifosi greci fan del Pana, per cui proprio l’ex-blues ha giocato fra il 2009 e il 2011, ha deciso di puntare su di lui. Un colpo sicuramente ad effetto che porterà quantomeno tanto interesse attorno alla squadra.