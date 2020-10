Djorkaeff è sicuro: “Mbappé vuole vincere la Champions col Psg e poi andare via”

Vincere la Champions League col Psg e poi andare via. Sarebbe questo il piano di Kylian Mbappé per il futuro. Il giovane attaccante dei parigini, che già la scorsa stagione è andato vicino ad alzare l’ambito trofeo, ci proverà anche quest’anno e lo farà fino alla fine del suo contratto. Una volta raggiunto l’obiettivo, però, andrà via per un’altra big d’Europa. Secondo la leggenda del calcio francese ed ex anche dell’Inter Youri Djorkaeff sarebbero questi i piani dell’Enfant Prodige.

Djorkaeff e il futuro di Mbappé



Parlando a Parisfans, l’ex calciatore francese ha affermato: “In questo momento è immerso in un progetto, quello del Psg. Ha cominciato la sua quarta stagione a Parigi, è giovane ma non credo che resterà per 10 anni lì. Il suo destino è di vincere titoli, cosa che in Francia sono riusciti a fare in pochi a livello continentale. L’anno scorso ha avuto una grande opportunità per vincere la Champions League, ma non ci è riuscito. Quest’anno potrà riprovarci. Nel suo Paese ha già vinto tutti i titoli Nazionali possibili quindi credo che l’idea sia quella di vincere la Champions League e poi andare via in un top club. In questo modo tutti saranno felici”.