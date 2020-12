Domenech torna in panchina 10 anni dopo l’addio alla Francia: sarà il tecnico del Nantes

Raymond Domenech è pronto a tornare in panchina a distanza di 10 anni dall’ultima volta. Lo storico CT che condusse la Francia alla finale dei Mondiali 2006 vinti dall’Italia, restò sulla panchina francese fino alla spedizione sudafricana del 2010, in quella che poi si è rivelata l’ultima esperienza da allenatore. Adesso il mister francese è pronto a rimettersi in gioco e ripartirà dalla panchina del Nantes, attualmente quindicesimo in Ligue1 con soli 11 punti conquistati (4 di vantaggio sulla zona retrocessione). Nuova avventura in arrivo, Domenech è pronto a sedersi nuovamente in panchina.