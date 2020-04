Dominic Matteo, l’ex Liverpool che ha sconfitto il tumore al cervello: “I medici mi hanno salvato la vita…”

L’intervento nel novembre dello scorso anno, poi la speranza che lo ha accompagnato fino alle scorse ore. Dominic Matteo, ex difensore del Liverpool che si era sottoposto ad un’operazione per rimuovere un tumore al cervello, può finalmente sorridere.

A distanza di alcuni mesi da quel momento così delicato, l’ex giocatore scozzese ha comunicato a tutti coloro che gli sono stati vicino e lo hanno supportato, la buona notizia: si è completamente ristabilito. Attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, Dominic Matteo ha commentato: “Ieri ho ricevuto la telefonata per la quale ho pregato: dopo sei mesi di paura, dolore, riabilitazione, terapie e interventi, sono in salute. Non sembra vero, i medici dell’ospedale LGI & St James mi hanno salvato la vita, sono stati incredibili. Non potrò mai ringraziarli abbastanza”.