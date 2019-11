Dominic Matteo operato per un tumore al cervello. Il Liverpool: “Vicini a lui e ai suoi cari”

Operazione chirurgica per rimuovere un tumore al cervello per Dominic Matteo, scozzese classe 1974, che ha militato – fra le varie squadre – nel Liverpool dal 1992 al 2000, con una breve parentesi al Sunderland nel 1995. L’ex difensore, come si trapela dall’oltremanica, è stato operato lunedì ed è attualmente in cura presso un ospedale di Leeds, dopo esser uscito dalla fase di terapia intensiva. I Reds, con un comunicato ufficiale, hanno espresso estrema vicinanza a Matteo: “I pensieri di tutto il club sono con Dom, la sua famiglia e i suoi amici, e offriremo loro il nostro supporto in questo momento difficile. Gli auguriamo una pronta guarigione”. È sempre stato molto legato al Liverpool, essendone anche divenuto commentatore della tv ufficiale nelle recenti stagioni. In totale, da calciatore, ha vestito quella maglia per 155 volte, prima di passare al Leeds. Ha chiuso la carriera prima nel Blackburn (2004-2007) e poi nello Stoke City (2007-2009).