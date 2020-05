Donadoni: “In Cina stiamo tornando alla normalità”

“La Cina ci insegna come venire fuori dal virus”, questo in sintesi il Roberto Donadoni pensiero riguardo alla ripartenza del calcio, e della vita, dopo l’emergenza coronavirus. L’allenatore dello Shenzen ha parlato nel corso di un’intervista a La Repubblica in merito alla ripresa del campionato in Asia e del ritorno alla normalità.

PRONTI – Se in Italia e nei principali campionati si sta ancora pensando a quando e se ripartire, in Cina il maggiore pericolo appare sparito tanto che proprio lo stesso Donadoni conferma: “Stiamo tornando alla vita normale. Sabato abbiamo pareggiato contro il Guangzhou di Cannavaro e siamo pronti per il campionato”. Da qui, il consiglio al suo Paese e alla Serie A: “La priorità è la salute, sempre. Giocare è un piacere e sarà importante per tutti. Non sappiamo ancora la data esatta in cui ripartirà la Super League ma speriamo a giugno””