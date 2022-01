Donnarumma senza più rivali al Psg? Il Newcastle ci prova per Keylor Navas

Il mercato potrebbe aiutare l'italiano a confermarsi numero uno a Parigi

Infatti, grazie all'enorme liquidità dei nuovi proprietari sauditi, il Newcastle, pur essendo penultimo in Premier League, sogna in grande e vorrebbe mettere le mani sui migliori giocatori in circolazione. In tal senso, secondo RMC Sport, la società avrebbe fatto un tentativo per Keylor Navas. Al Psg, con l'ormai nota rivalità tra lui e Donnarumma, il portiere potrebbe iniziare a giocare sempre meno. I Magpies avrebbero provato il colpo ad effetto pussando alle porte del giocatore trovando, per ora, il no dell'esperto ex Real Madrid.