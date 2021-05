Dopo 74 anni il Brentford torna in Premier League

Swansea battuto 2-0 nella finale play-off giocata a Wembley e promozione in Premier League storica per la formazione allenata da Thomas Frank

Grande emozione per i tifosi del Brentford che esultano per la promozione della squadra in Premier League che arriva dopo 74 anni. Nell'ultimo atto dei playoff, grazie alla vittoria per 2-0 sullo Swansea nella finale Championship giocata a Wembley, il Bentford ha potuto riscrivere la storia. Decisive infatti le reti al 10' di Toney (capocannoniere della competizione con 31 reti in stagione) e al 20' di Marcondes. E' anche il trionfo di Thomas Frank, allenatore danese arrivato dal Brondby nell'autunno del 2018, che al terzo tentativo riesce a riportare le api (animale simbolo del piccolo club londinese) in Premier League. E' il punto più alto di un percorso esaltante, che ha visto il Brentford raggiungere nello scorso mese di gennaio la semifinale di League Cup (persa poi contro il Tottenham) ed eliminare il Bournemouth in rimonta nella doppia semifinale play-off giocata una settimana fa (sconfitta per 1-0 fuori casa all'andata e vittoria 3-1 al ritorno, dopo essere andati sotto 0-1). Ora la promozione in Premier League, il momento che questo piccolo distretto londinese attendeva da 74 anni.