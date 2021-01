Doppia tegola all’Atletico Madrid: Carrasco e Hermoso positivi al Covid-19

Brutte notizie per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Sono stati riscontrati in queste ore due casi di positività al coronavirus. Si tratta di Yannick Carrasco e Mario Hermoso, come annunciato sui profili ufficiali anche social dal club.

“I nostri giocatori Yannick Carrasco e Mario Hermoso si sono sottoposti ieri ai test PCR che hanno dato un esito positivo al Covid-19. Sia il difensore che l’attaccante sono stati isolati da ieri nelle rispettive abitazioni, attenendosi scrupolosamente alle raccomandazioni delle autorità sanitarie e al protocollo LaLiga. I servizi medici del club sono in contatto permanente con i responsabili di LaLiga e del suo laboratorio ufficiale”, questa la nota della società capolista della Liga.