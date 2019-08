Doppio Ibrahimovic non basta ai LA Galaxy: il derby contro il LAFC di Vela termina 3-3

C’era grande attesa per il derby di MLS di Los Angeles tra il LAFC e i LA Galaxy. Soprattutto ci si aspettava grande lotta tra i due bomber delle rispettive squadre: Carlos Vela da una parte e Zlatan Ibrahimovic dall’altra. Alla fine, al 90esimo, sarà 3-3 con entrambi gli attaccanti protagonisti.

RIMONTATI – Non basta un super Ibrahimovic ai LA Galaxy per vincere il derby. Lo svedese trova il vantaggio ad inizio gara con una bella verticalizzazione finalizzata col mancino. Poi è Blessing a fare 1-1. L’ex Manchester United e Inter non ci sta e trova anche il momentaneo 1-2 con un altro gol dei suoi: controllo, dribbling sul portiere e rete. Pavon trova anche l’1-3 ma il LAFC non si arrendono. Nel recupero del primo tempo è ancora Blessing ad accorciare, mentre nella ripresa, al 53′ ecco la risposta a Ibrahimovic: ci pensa Carlos Vela a trovare il 3-3 che chiude i conti. Un punto ciascuno, ma tanta amarezza per i LA Galaxy che hanno sprecato due gol di vantaggio.