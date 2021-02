Dramma Alisson: trovato morto suo padre in Brasile

Una notizia davvero drammatica colpisce il Liverpool e il Brasile, ma soprattutto il portiere Alisson. Suo padre è tragicamente morto nella notte. A darne l’annuncio i media brasiliani a cui hanno fatto immediatamente eco anche squadre come il San Paolo, l’Internacional e la Fluminense, squadra in cui milita il fratello del più noto estremo difensore, Muriel.

Morto il padre di Alisson: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, José Agostinho Becker, che aveva solo 57 anni, era sparito da qualche ora e i suoi familiari non riuscivano a rintracciarlo. Il padre di Alisson e di Muriel si sarebbe allontanato per una passeggiata e una nuotata all’interno di una proprietà di famiglia a Rincão do Inferno. Visto il suo mancato ritorno, la famiglia ha avvisato le autorità che hanno immeditamente iniziato le ricerche, poi sospese a causa della notte.

Nelle prime ore del giorno, però, la triste notizia con il corpo dell’uomo ritrovato in una diga da parte dei sommozzatori locali.