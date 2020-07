Dramma Aurier: ucciso il fratello in Francia a colpi di pistola

Dramma per Serge Aurier, difensore del Tottenham. Suo fratello Christopher è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina all’alba a Tolosa, nel sud-ovest della Francia. A riportare la notizia è il Daily Mail che cita Le Point.

Secondo quando si apprende dalla polizia, il 26enne fratello del più noto calciatore del Tottenham sarebbe stato sparato all’addome dopo le 5 del mattino in una zona industriale della periferia di Tolosa all’uscita da una discoteca. Christopher Aurier è stato trovato morto dai residenti che hanno subito chiamato l’ambulanza e le forze dell’ordine. Attualmente non si sa chi sia stato a sparare ma la polizia ha aperto un’indagine per trovare il colpevole. L’uomo faceva il giocatore di calcio come il più noto fratello e militava nella quinta divisione francese dove giocava con il Tolosa Rodéo. Suo fratello Serge, invece, aveva appena giocato il derby contro l’Arsenal, vinto dagli Spurs per 2-1.

La conferma è arrivata anche dal profilo ufficiale del Tottenham su Twitter.

